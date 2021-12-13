Верховна Рада в разі потреби може виділити додаткові кошти на переозброєння української армії. Нардепи внесуть зміни до державного бюджету.

Про це заявив в одному з інтерв’ю спікер ВР Руслан Стефанчук. За його словами, якщо міністр оборони Олексій Резніков наполягатиме на додаткових видатках на переозброєння, парламент готовий розглянути цю пропозицію.

Стефанчук уточнив, що кошти на це можуть виділити з додаткових надходжень до держбюджету, які з’являться внаслідок ухвалення ресурсного законопроекту № 5600 (про підвищення низки податків).

– Якщо міністр Резніков бачить, що є реальна додаткова потреба на переозброєння, щоб воно відповідало затвердженій стратегії про оборону України, то дуже важливо сформувати ці бюджетні пропозиції. Враховуючи, що ми ухвалили законопроект №5600, і додаткові надходження до бюджету будуть, – зазначив спікер ВР.

Стефанчук нагадав, що Україна отримає кошти і від міжнародних партнерів, які також варто враховувати. Наприклад, Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, а США передбачили в своєму оборонному бюджеті кошти на військову допомогу нашій державі.

– Треба просто сісти й порахувати, скільки треба (коштів на переозброєння, – Ред.). І тоді Верховна Рада може проголосувати зміни до держбюджету, якщо відповідні пропозиції будуть збалансовані, зрозумілі, і для цього є підстави. Бувало й так, і тут я хочу не пана Резнікова покритикувати, а його попередників, що виділялося фінансування, а наприкінці року ми бачили певну суму невикористаних коштів, які просто згорали, – наголосив спікер парламенту, уточнивши, що кошти на армію мають раціонально використовуватися до кінця року.

Водночас Стефанчук уточнив, що в процесі підготовки до розгляду держбюджету на 2022 рік ніхто з міністрів не скаржився, що на їхній напрям передбачено мало коштів.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков в одному з інтерв’ю повідомив, що видатки на озброєння ЗСУ потрібно збільшити в рази. За словами очільника Міноборони, велика частина коштів (понад 70% бюджету), виділених на оборону, “проїдається”. Водночас на озброєння, бойову підготовку виділяється лише 15-20% від потреби.

– Умовно, зараз ми отримали на озброєння 28 млрд грн, разом з держгарантіями — нехай буде 40 млрд. Але, якщо скласти видатки на озброєння з уже затверджених, узгоджених та перспективних програм, то потрібно 230-250 млрд грн. Щороку! – наголошував міністр.

7 грудня комітет Палати представників США затвердив 300 млн доларів військової допомоги для України. Вона повинна надійти в 2022 році на підтримку Збройних сил України.

Раніше американські сенатори запропонували збільшити фінансування на озброєння України на $50 млн (з $300 млн до $350 млн).

У рамках військової допомоги США українська армія вже отримала 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет. Наша держава очікує на ще одну партію військової допомогу від США.