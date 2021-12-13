Росія заплатить високу ціну, якщо нападе на Україну – Боррель

Будь-яка агресія щодо України призведе до політичних та економічних наслідків для Росії. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Брюсселі за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

– Ми обговорили Україну та нарощування військової присутності Росії на її кордоні. Євросоюз – одностайний у своїй підтримці суверенітету, територіальної цілісності України. Усі міністри були дуже чіткими сьогодні щодо того, що будь-яка агресія щодо України призведе до політичних наслідків та високої економічної ціни для Росії, – зазначив євродипломат.

Водночас, за його словами, Євросоюз координує свої дії із трансатлантичними партнерами.

Боррель сказав, що це питання також обговорюватиметься на засіданні Євроради у середу, 15 грудня.

Найближчим часом відбудеться візит Борреля до України. Він прийняв запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глава європейської дипломатії має намір відвідати Донбас, щоб ознайомитись із обстановкою на сході країни.