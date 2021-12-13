Народні депутати від Слуги народу сьогодні ввечері зберуться на засідання фракції. Причина – обговорення низки законодавчих ініціатив, які плануються до розгляду цього пленарного тижня.

Про це поінформувала в своєму Telegram-каналі речниця фракції Юлія Палійчук.

За її словами, засідання відбудеться в понеділок, 13 грудня, о 19.00 в Конгресно-виставковому центрі (КВЦ) Парковий.

– Серед питань порядку денного – обговорення пріоритетних законопроектів, які будуть винесені на поточний пленарний тиждень, – зазначила Палійчук.

Так представники Слуги народу планують сьогодні ввечері:

• заслухати голову оборонного комітету Верховної Ради Олександра Завітневича щодо законопроекту № 6273 про внесення змін до закону Про публічні закупівлі в частині застосування переговорної процедури (документ готується до другого читання);

• обговорити внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення лотерей та азартних ігор (№ 2713-д, готується до другого читання);

• обговорити низку законопроектів, що стосуються медичної реформи: про вдосконалення надання меддопомоги (№6306), про забезпечення медичного обслуговування населення (№ 5873), про охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№ 4358); про внесення змін до законів, які регулюють трансплантацію анатомічних матеріалів (№ 5831).

Крім того, на засіданні фракції відбудеться представлення делегатів від Слуги народу до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Йдеться про три вакантні посади за квотою парламенту.

Варто зазначити, що востаннє Слуга народу збиралася на засідання фракції в понеділок, 29 листопада. Тоді, зокрема, обговорювалися ключові положення держбюджету на 2022 рік (разом із міністром фінансів Сергієм Марченком).

Цей тиждень (13-17 грудня) у Верховній Раді є останнім пленарним. Нещодавно нардеп від Слуги народу Олександр Качура повідомив про можливість проведення позачергових засідань у вівторок та четвер (тобто 14 та 16 грудня).

Джерело: Слуга народу, Юлія Палійчук