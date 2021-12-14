У Києві триває підготовка до надзвичайної ситуації через загрозу військового вторгнення РФ. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив міський голова української столиці Віталій Кличко.

— У моєму рідному місті Києві ми готуємося до можливої ​​надзвичайної ситуації, і я, як мер, організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з комплектування та підготовки резервістів, – повідомив він.

Кличко зазначив, що Путін зібрав біля українських кордонів понад 100 тис. російських солдатів, що стало безпрецедентною загрозою.

— Є різні сценарії того, як російська армія може атакувати Україну, ми повинні бути готові до них. Я постійно чую, що деякі політики кажуть, що Путін не нападатиме і що це лише погрози та ігри. Це нагадує мені дискусії, які відбувалися перед вторгненням 2014-го. Навіть тоді майже всі міжнародні спостерігачі вважали це неможливим, – сказав він.

Він також закликав ФРН розблокувати постачання оборонної зброї Україні.

— Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Ми не дозволимо Росії повернути нас до радянської імперії, в якій не хоче перебувати народ України. Ми – європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки, – додав він.

14 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Німеччина під час переговорів можуть вирішити проблему блокування Берліном купівлі Україною зброї у межах НАТО.

Днем раніше німецьке видання Bild повідомило, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО. А Нідерланди стали у цьому питанні на бік Німеччини після вказівки Берліна через те, що уряд Меркель не хотів, щоб усі думали, що тільки Німеччина виступає проти продажу.