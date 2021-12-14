У вівторок, 14 грудня, о 10.00 розпочнеться чергове засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Сьогодні народні депутати розглянуть низку проектів постанов, якими пропонується скасувати рішення парламенту від 30 листопада про ухвалення у другому читанні змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600). Цей документ ще називають ресурсним. Він передбачає підвищення ставок низки податків.

У порядку денному парламенту також кілька документів, які визначені президентом як невідкладні. Зокрема, проект закону про схвалення рішення Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Окрім того, Рада має встановити нове свято – День Української Державності (28 липня).