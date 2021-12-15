Міністр оборони України Олексій Резніков підписав угоду в галузі оборони зі Швецією.

Про це 14 лютого політик повідомив на своїй сторінці у Twitter. З боку Швеції угоду підписував міністр оборони країни Петер Гультквіст.

Світлини з офіційної частини підписання угоди Олексій Резніков підписав словами вдячності та відзначив зміцнення дипломатичних стосунків між країнами.

Україна та Швеція підписали нову угоду в галузі оборони / 2 фотографии

– Сьогодні, на додаток до продуктивного діалогу, було підписано нову Угоду з міністром оборони Петером Гультквістом. Я дякую нашим друзям за всебічну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин, – написав міністр.

Подробиці нового договору між країнами наразі не розголошуються.

Олексій Резніков прибув до Стокгольму з офіційним візитом у понеділок, 13 грудня. На своїй сторінці у Twitter він анонсував низку зустрічей, спрямованих на зміцнення співпраці України зі Швецією.

Джерело: Oleksii Reznikov

Фото: Oleksii Reznikov