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Факти / Україна / Політика

Зеленський та прем’єр Італії обговорили безпеку в Україні та кроки з деескалації

Марія Степанюк редактор стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

— Провів плідну розмову з Маріо Драгі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі, – зазначив президент у Twitter.

Зеленський також подякував Італії за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Маріо Драгі очолив італійський уряд у лютому 2021 року.

10 грудня Зеленський поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном і розповів про домовленості, яких їм вдалося досягти. За його словами, президенти погодили подальші кроки щодо розблокування Нормандського формату та роботи ТКГ.

Також вони обговорили загрози для енергетичної безпеки України та диверсифікацію енергоносіїв.

Фото: Офіс президента

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