Пленарне засідання Верховної Ради у середу, 15 грудня, традиційно розпочнеться о 10.00.

У першому читанні народні депутати розглянуть законопроект №5877 про посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності. Він передюачає встановлення кримінальної відповідальності за незаконне небезпечне будівництво.

Після цього парламент повинен призначити членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради.

Також у першому читанні розглянуть блок законопроетів про пільги для індустріальних парків. Серед них №5688 і 5688-1 – внесення змін до Податкового кодексу щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво.

Ще один законопроект №5689 – внесення змін до Митного кодексу щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво.

У повторному другому читанні народні депутати розглянуть закон №5125 про кредитні спілки і проект постанови №5032 про звернення Верховної Ради до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Крім того, на порядку денному 15 грудня є кілька угод, які потребують ратифікації, та призначення позачергових місцевих виборів у двох областях.