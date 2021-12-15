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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 15 грудня

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
верховна рада

У середу, 15 грудня, чергове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 10.00.

Онлайн-засідання Верховної Ради

Передусім народні депутати розглянуть законопроект №5877 про встановлення кримінальної відповідальності за незаконне небезпечне будівництво (перше читання).

На розгляд у першому читанні внесені кілька законопроектів про пільги для індустріальних парків, серед яких №5688 і 5688-1 – внесення змін до Податкового кодексу і №5689 – внесення змін до Митного кодексу.

У повторному другому читанні народні депутати розглянуть закон №5125 про кредитні спілки. Також 15 грудня народні депутати повинні розглянути питання ратифікації кількох угод.

Є на порядку денному у нардепів і проект постанови №5032 про звернення Верховної Ради до Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Крім того, на порядку денному є проекти постанови про призначення позачергових виборів Володарського селищного голови у Білоцерківському районі Київської області і проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови міста Золотоноша Черкаської області.

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