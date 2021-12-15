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Факти / Україна / Політика

Зеленський чекає від ЄС чіткого сигналу для РФ про неприпустимість нової ескалації

Валентина Летяк редакторка стрічки
Мішель і Зеленський

Перед самітом Східного партнерства президент Володимир Зеленський скоординував позиції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

– Наша мета – повноправне членство України в ЄС. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Очікуємо чітких сигналів за результатами засідання Європейської Ради 16 грудня про неприпустимість ескалації, – наголосив Зеленський.

 

Володимир Зеленський 15-16 грудня перебуває у Брюсселі з робочим візитом. Він візьме участь у шостому саміті Східного партнерства, у планах –низка зустрічей з лідерами ЄС та генеральним секретарем НАТО.

Зокрема, перед самітом Східного партнерства 15 грудня Зеленський має зустрітися з новообраним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

16 грудня лідери країн ЄС обговорять нарощування військових сил Росії на кордоні з Україною. Планується, що зустріч розпочнеться об 11.00.

Фото: Офіс президента

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