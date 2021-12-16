Президент України Володимир Зеленський не відчував тиску з боку США щодо проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу в Брюсселі 15 грудня.

– Тиску я не відчував. Якщо буде – обов’язково скажу, – лаконічно повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський 15-16 грудня бере участь у шостому саміті Східного партнерства в Брюсселі.

У межах візиту президент України провів низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО.

Так, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що за головування Франції Рада ЄС приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії в Європі.