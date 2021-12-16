Керівник ГУР Буданов підтвердив, що тимчасово проживає у маєтку Гогілашвілі

Журналісти-розслідувачі проекту Слідство. Інфо встановили, що керівник Головного управління української розвідки Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, екс-заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

У коментарі Bihus.info Буданов підтвердив цю інформацію, але запевнив, що це тимчасово.

– Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки зараз у моїй квартирі триває ремонт. А Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не приховував. І він запропонував мені на певний період пожити у себе, – пояснив він.

За словами Буданова, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі Марія Левченко.

Протягом кількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де проживає колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі та його дружина, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття.

Крім кортежу і охорони, журналісти Слідства. Інфо зафіксували посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою. Автівки, на яких приїжджали кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.

Той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття розслідувачі зафіксували на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

Олександр Гогілашвілі – колишній заступник міністра внутрішніх справ. Днями його звільнили з посади після того, як він влаштував скандал на блокпості в зоні ООС поблизу Краматорська.

Екс-заступника міністра обурило, що його автомобіль зупинили для перевірки документів. Гогілашвілі розлютився, що він уже три роки перебуває на посаді, а підлеглі його не впізнали.

У Центрі журналістських розслідувань також повідомляли, що у Гогілашвілі може бути паспорт громадянина Російської Федерації. Але цю інформацію офіційно ані підвтердили, ані спростували.

Джерело: Слідство. Інфо, Bihus.info