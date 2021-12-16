Пленарне засідання Верховної Ради у четвер, 16 грудня, розпочнеться о 10.00 За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Сьогодні парламент має повторно розглянути у першому читанні кілька законопроектів, які стосуються загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Народним обранцям пропонується також внести зміни до закону Про політичні партії з пропозиціями президента Володимира Зеленського, які стосуються фінансування їх діяльності.

А розгляд у другому читанні змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів визначені главою держави як невідкладі.

На позачерговому засіданні, яке відбудеться відразу після чергового, народні обранці мають внести зміни до бюджету на 2021 рік щодо виділення 2,4 млрд грн для стабілізації роботи шахт державної форми власності.