У четвер, 16 грудня, пленарне засідання Верховної Ради традиційно розпочнеться о 10.00. У порядку денному – низка важливих питань першого та другого читання.

Повторно у першому читанні народні депутати розглянуть три законопроекти щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення (№2683, 2683-2, 2683-3), а також зміни до закону Про політичні партії в Україні щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності партій з пропозиціями президента Володимира Зеленського (№5253-1).

Ще один документ (№5420), який винесено на друге читання, визначено президентом як невідкладний. Це – зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.

Інші питання другого читання:

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (№5719);

зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (№2713-д);

внесення змін до деяких законів щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (№5339);

зміни до закону Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб (№4487);

проект закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№6055);

законопроект про Загальнодержавну цільову соціальну програму Питна вода Українина 2022-2026 роки (№5723);

внесення змін до закону Про судоустрій і статус суддів та закону Про Вищу раду правосуддя щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (№4229);

зміни до деяких законів щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань (№5305);

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень (№6084).

Після чергового засідання народні обранці 16 грудня зберуться ще й на позачергове. Вони мають внести зміни до бюджету на 2021 рік, які стосуються виділення 2,4 млрд грн для стабілізації роботи шахт державної форми власності. Це дозволить повністю розрахуватися із шахтарями.