Народний депутат від Європейської солідарності, п’ятий президент України Петро Порошенко увірвався у студію телеканалу Рада.

Саме у той момент тривав ефір за участі народного депутата від партії Слуга народу Данила Гетманцева.

Між народними депутатами виникла суперечка. Петро Порошенко звернувся до глядачів і заявив, що на фінансування телеканалу Рада були незаконно витрачені кошти платників податків. Після цього він вибачився перед глядачами і залишив студію.

Зі свого боку Данило Гетманцев заявив, що про якесь незаконне використання коштів не йдеться. За його словами, такі звинувачення є “абсолютно безглуздими”.

Із 15 грудня парламентський телеканал Рада розпочав роботу в оновленому форматі. Його студії розташовані просто в кулуарах Верховної Ради, звідки відбуваються прямі включення.

Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне розпочнеться 18 січня 2022-го.

Але низка парламентських фракцій незадоволена такими змінами і вважає невиправданим виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік на парламентський телеканал Рада, яке погодив профільний комітет.