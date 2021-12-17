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Факти / Україна / Політика

Шантаж Росії газом та вугіллям не припиниться ніколи – Нафтогаз

Тетяна Забожко редакторка стрічки
юрій вітренко

Російська Федерація ніколи не припинить енергетичний шантаж України. Про це в ефірі програми Право на владу повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Шантаж не припиниться ніколи. Доки в нас є такий північний сусід, він шантажуватиме нас газом, вугіллям тощо, – переконаний очільник Нафтогазу.

Вихід для України Юрій Вітренко бачить в енергонезалежності.

– Україні потрібно ставати дійсно енергонезалежною, щоб не імпортувати ні вугілля, ні газ, ні нафтопродукти, – говорить Вітренко.

Для цього країні потрібно радикально підвищувати рівень енергоефективності. Як варіант, очільник Нафтогазу пропонує виробляти газ із біомаси.

Фото: Міненергетики

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