Скандал навколо фінансування телеканалу Рада: що відомо

Парламентський телеканал РАДА, який лише вчора, 15 грудня, розпочав роботу в оновленому форматі, сьогодні повернеться до виконання постанови про висвітлення роботи парламенту – тобто трансляції пленарних засідань, брифінгів, годин запитань до уряду тощо. Керівники фракцій під час наради у спікера Руслана Стефанчука домовилися повернути старий формат мовлення.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, що у перші два дні роботи зафіксовано певні порушення. Які саме, політик не уточнив, але, вочевидь, що одна з причин – скандал навколо збільшення фінансування телеканалу, точніше невдоволення деяких фракцій виділенням додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік, яке погодив профільний комітет.

Чому виник скандал навколо телеканалу РАДА – розбиралися Факти ICTV.

Що таке телеканал РАДА і як він фінансується

Державне підприємство Парламентський телеканал РАДА створене шляхом реорганізації Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради 24 листопада 1998 року.

Мовлення здійснюється через супутниково-кабельні мережі. Це висвітлення пленарних засідань, діяльності парламентських фракцій, депутатських груп, а також роботи парламентських комітетів.

Згідно з даними Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, РАДА має супутникову ліцензію на 14 годин мовлення – з 8.00 до 22.00, чинну до 24 липня 2024 року, а також ліцензію на багатоканальне телебачення загальним обсягом 24 години, яка чинна до 16 листопада 2024-го.

У статуті підприємства чітко зазначено, що це державна телеорганізація, яка реалізує покладені на неї завдання щодо всебічного висвітлення діяльності Верховної Ради, комітетів, комісій, народних депутатів, депутатських фракцій та груп, органів місцевого самоврядування.

Апарат Верховної Ради затверджує його статут, кошторис, структуру та штатний розпис, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних коштів.

Майно телеканалу є державною власністю, входить до складу майнового комплексу Верховної Ради.

Фінансування телеканалу РАДА здійснюється згідно з пунктом 5 статті 13 закону Про телебачення і радіомовлення:

– Фінансування державних телерадіоорганізацій за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється тільки через державне замовлення у порядку та формах, визначених законодавством України.

Водночас на сайті телеканалу відсутня інформації про витрачання бюджетних коштів, що є порушенням законів про публічну інформацію та публічні закупівлі.

Чому виник скандал навколо фінансування

15 грудня телеканал РАДА розпочав роботу в оновленому форматі. Його студії розташовані в кулуарах парламенту, звідки відбуваються прямі включення. Щогодини виходить випуск новин.

На каналі сказали, що це наразі тестове мовлення, а повноцінне розпочнеться 18 січня 2022 року.

Конфлікт у стінах Ради виник саме через значне збільшення фінансування на його модернізацію, закладене у бюджеті на 2022 рік.

Зокрема, у головному кошторисі країни передбачено виділення на потреби телеканалу РАДА 378 млн грн, що є суттєвим збільшенням фінансування мовника. Окрім того, цього тижня Кабмін має надати каналу додаткові 15 млн грн.

Сам директор телеканалу Вадим Перенчук два дні тому в одному з інтерв’ю повідомив, що раніше бюджет був близько 60 млн грн, у 2022-му він збільшився на 320 млн грн, тобто загалом на канал РАДА та газету Голос України на наступний рік виділили 407 млн гривень.

Представники деяких парламентських фракцій вважають такі видатки невиправданими.

Сьогодні нардеп від Євросолідарності, п’ятий президент України Петро Порошенко увірвався у студію телеканалу РАДА під час ефіру за участю народного депутата від Слуги народу Данила Гетманцева.

Між опонентами виникла словесна суперечка. Порошенко заявив, звернувшись до глядачів, що на фінансування телеканалу незаконно витрачені кошти платників податків.

У підсумку керівники фракцій під час наради вирішили повернути старий формат мовлення телеканалу РАДА. Чи позначиться це на фінансуванні, наразі невідомо.

Фото: Телеканал РАДА