Телеканал Рада повернеться до старого формату мовлення – нардеп

Керівники парламентських фракцій під час наради у спікера Руслана Стефанчука домовилися повернути старий формат мовлення телеканалу Рада.

Про це повідомила народний депутат, лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко журналістам.

– Канал Рада – це канал, який мусить виконувати єдину функцію: в прямому ефірі доносити трансляції засідання Верховної Ради, засідання комітетів, брифінги депутатів і голів фракцій. Тому зараз, на погоджувальній раді, де були лідери фракцій, вирішили повернутися до того формату трансляцій, який насправді давав можливість висловитися всім фракціям, всім депутатам, і повернутися до спеціального формату роботи тільки з прямими трансляціями, – пояснила вона.

Парламентський телеканал Рада розпочав роботу в оновленому форматі 15 грудня. Його студії розмістили у кулуарах Верховної Ради.

У перервах між засіданнями парламенту до студії запрошують народних депутатів. Так, 16 грудня під час одного з таких прямих включень народний депутат від Європейської солідарності, п’ятий президент України Петро Порошенко увірвався у студію телеканалу Рада.

Він звернувся до глядачів і заявив, що на фінансування телеканалу Рада були незаконно витрачені кошти платників податків.