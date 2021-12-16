Якщо були погрози, треба завести справу: Арахамія про скандал з Гогілашвілі

Голова депутатської фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував скандал з екс-заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Днями його звільнили через інцидент на блокпосту в зоні ООС, де він лаявся на правоохоронців, бо вони його не впізнали.

В ефірі телеканалу Рада Арахамія заявив, що Гогілашвілі поніс політичну відповідальність, яка полягає у звільненні. На запитання журналіста, чи повинен він понести кримінальну відповідальність за погрози правоохоронцям, Арахамія відповів, що так, якщо погрози були.

– Якщо там є погроза, то нехай заводять справу, звичайно, відповідні правоохоронні органи.

Давид Арахамія також висловився щодо чуток про те, що Гогілашвілі має російське громадянство. Він зауважив, що за даними неформальних каналів, це неправда. Однак він не бере відповідальності за ці слова, адже це має хтось перевірити та довести.

– Але кожен такий інцидент має навчити державу якось реагувати превентивно на майбутнє.

Скандал з Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпосту в зоні ООС. Він обурився, що правоохоронці зупинили його авто для перевірки документів і не впізнали його.

Заступник міністра внутрішніх справ почав лаятися та погрожувати Пізніше відповідне відео опублікували у мережі, воно швидко стало обговорюваним.

Пізніше з’явилося ще одне відео, де посадовець лається з патрульним у Києві. Так само через те, що його авто зупинили для перевірки документів і не впізнали його.

13 грудня Кабінет міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі за власним бажанням. Він визнав свою провину та вибачився за надмірну емоційність.