Кожен третій українець готовий чинити збройний опір у разі нападу Російської Федерації на міста чи села України, а понад половина громадян – будь-якими іншими способами.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. За інформацією КМІС, понад 21% жителів України мають намір висловлювати протест за допомогою участі в акціях громадянського опору.

Ще 14,8% українців готові виїхати у більш безпечний регіон, а 9,3% громадян – за кордони України.

Якщо йдеться про регіони, то на заході 60% респондентів висловилися про готовність чинити опір, у центральних областях – 52,2%, на півдні – 43%, а на сході – 37,2% опитаних.

До опору за допомогою зброї на заході готові 39,7% українців, у центрі – 33,7% громадян, на півдні – 29,7% осіб, на сході – 25,6% жителів.

Не готові щось робити задля опору 18,6% опитаних осіб. Ще понад 12% не змогли визначитися, а понад 1% українців не захотіли відповідати на запитання.

Кулеба про стримування агресії РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що найкращий фактор для стримування Росії від військової агресії – це сильна Україна.

На його думку, наші союзники та партнери не стоятимуть осторонь у разі збройного конфлікту та нападу Російської Федерації на українських територіях.