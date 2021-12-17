Верховна Рада України працює над розробкою власного мобільного застосунку Рада.

Про це під час прес-конференції у Верховній Раді 17 грудня повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

– Ми працюємо над відповідним додатком Рада, який буде в смартфоні, щоб ми могли бути більш user-friendly (дружні до користувачів, – Ред.) до споживачів контенту, який продукує парламент, – проанонсував нововведення голова парламенту.

Крім того, за словами Руслана Стефанчука, оновлення очікує й офіційний сайт Верховної Ради України.

Окремо в парламенті працюватимуть над створенням так званої дослідницько-аналітичної служби, яка існує майже в усіх парламентах світу.

– Ми співпрацюємо з Кнесетом (парламент Ізраїлю, – Ред.), Конгресом США, польським парламентом – Сеймом і Сенатом – для отримання найкращих практик, – говорить голова ВРУ.

Така служба необхідна для того, каже Руслан Стефанчук, щоб до Верховної Ради потрапляли лише максимально якісні законопроекти.

– Щоб законопроекти в парламенті лише “дообчісувалися”, а не потрапляли сюди й починали переписуватися, – зауважує спікер парламенту.

За його словами, основою подальшої діяльності парламенту буде робота із законопроектами абсолютної якості.