Президент України Володимир Зеленський подякував країнам Європейського Союзу та Раді НАТО за солідарність з нашою країною перед загрозою ескалації з боку Росії.

– Упевнений, що рішучість та скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру, – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Вдячний лідерам держав ???????? та Північноатлантичній раді @NATO за солідарність з ???????? й чіткі заклики до ???????? щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2021

Раніше Рада Північноатлантичного альянсу у своїй заяві закликала Росію терміново зменшити напругу на кордоні з Україною та вивести свої війська.

У НАТО заявили, що вкрай занепокоєні значним і необґрунтованим посиленням російських військ на кордонах України протягом останніх місяців. Також заявили, що будь-які твердження Росії про нібито провокації з боку України і НАТО є абсолютно безпідставними.

– Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, обирати дипломатичні засоби і дотримуватися її міжнародних зобов’язань щодо відкритості у військовій діяльності, – йдеться у заяві Ради НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що рішення про приєднання України до НАТО перебуває у сфері юрисдикції лише України та 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Він запевнив, що підтримка України з боку НАТО – не є загрозою для Росії.

Джерело: Володимир Зеленський