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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо біологічного захисту

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо біологічного захисту

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Про Стратегію біобезпеки та біологічного захисту. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

– Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року Про Стратегію біобезпеки та біологічного захисту; затвердити Стратегію біобезпеки та біологічного захисту, – йдеться у повідомленні на сайті ОПУ.

Контроль за виконанням цього рішення РНБО покладено на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова.

Щодо самої стратегії, то у документі РНБО зазначається, що у державі існує тенденція до посилення негативного впливу біологічних чинників на населення та навколишнє середовище; можливість виникнення загроз біологічного походження, пов’язаних з розвитком сучасних біотехнологій, міграцією диких тварин, появою нових збудників інфекцій тощо.

Наголошується, що біобезпека є однією із найважливіших складових національної безпеки нашої країни.

У документі визначають наступні проблеми та майбутні загрози для України:

  • відсутність єдиного органу у сфері біобезпеки;
  • знищення природних середовищ існування рослин і тварин внаслідок діяльності людини;
  • поява інвазивних чужорідних видів, які завдають багатомільйонні збитки сільському господарству;
  • низький рівень контролю за поширенням генетично модифікованих організмів і моніторингу його впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Наголошується, що через кризу власного виробництва імунобіологічних препаратів і часткову залежність від імпорту таких лікарських засобів в Україні гостро постає питання національної біобезпеки в цілому.

Досягнення цілей стратегії планують здійснювати двома етапами: перший – 2022 – 2025 роки, другий – 2026 – 2030 роки.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що в Україні з 15-20 лютого може бути нова хвиля зростання захворюваності на коронавірус.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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