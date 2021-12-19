Кулеба закликав Захід конкретизувати санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Офіційні особи країн Заходу повинні чітко роз’яснити, які саме санкції загрожують Росії в разі масштабної військової атаки проти України. Адже відсутність конкретики може змусити Москву несерйозно сприймати будь-які попередження.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

Очільник МЗС зазначив, що відсутність подробиць у питанні санкцій з боку США, Великої Британії та Євросоюзу може змусити російських офіційних осіб засумніватися в серйозності обіцянок Заходу рішуче діяти у відповідь на вторгнення РФ до України.

– Інакше вони (влада РФ, – Ред.) вирішать, що все це – лише балаканина, – зазначив Кулеба.

Як інформує видання, такі зауваження міністра прозвучали всього через кілька годин після того, як Росія висунула вимоги до США і НАТО припинити будь-яке розширення на схід та закріпити відмову від прийняття України й Грузії до Альянсу. У НАТО раніше неодноразово запевняли, що РФ не впливатиме на рішення щодо розширення Альянсу. А високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена повідомив виданню на умовах анонімності, що деякі вимоги Росії є неприйнятними для Вашингтона.

На фоні нарощування російських військ біля кордонів України в США та Євросоюзі анонсували жорсткі санкції проти РФ. Американський лідер Джо Байден за підсумками розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 7 грудня попередив про “важкі наслідки” у відповідь на можливе вторгнення російських військ в Україну. Схожі заяви днями робили й лідери Євросоюзу.

Проте у цих заявах не пролунало конкретики, які саме санкції загрожують Росії.

– Схожа ситуація виникала у мене в дитинстві, коли мама приходила і казала: Щось погане станеться з тобою, якщо зараз же не ляжеш спати. Я кілька разів злякався, а наступного разу запитав: А що саме станеться? – прокоментував заяви щодо санкцій Кулеба.

За словами міністра, на випадок російського вторгнення Київ очікує від західних партнерів таких санкцій, як відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи здійснення платежів SWIFT. Це завдало б серйозного удару по російському бізнесу та багатим росіянам, зокрема по пов’язаним із Кремлем олігархам.

Крім того, українська сторона очікує, що Захід запровадить санкції проти російського держборгу, а також проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

– Судячи з проведених мною неформальних обговорень, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції – відключення Росії від SWIFT. Це було би потужно, – наголосив Кулеба.

Міністр також закликав Сполучені Штати і Велику Британію діяти самостійно, якщо Євросоюз, який має більш тісні торгівельні та енергетичні зв’язки з РФ, запропонує менш суворі заходи. За словами Кулеби, Вашингтон і Лондон не повинні пом’якшувати санкції, щоб задовільнити ЄС.

Днями Європарламент ухвалив резолюцію щодо нарощування російських військ на кордоні України. У документі зазначається, що Росія повинна заплатити високу економічну й політичну ціну за будь-які нові спроби агресії. Йдеться, зокрема, про заморожування фінансових і фізичних активів в ЄС, заборону на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT. Резолюція містить і заклик до того, щоб трубопровід Північний потік-2 не вводився в експлуатацію.