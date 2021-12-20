У Службі безпеки розповіли подробиці справи про держзраду, у якій звинувачують п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.

Представник відомства під час брифінгу запевнив, що слідчі зібрали достатньо доказів, які стали підставою для оголошення підозри.

– Підозра оголошена у скоєнні злочину, передбаченого статтями 111 та частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу, а саме за скоєння державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Згідно з матеріалами справи, Петро Порошенко підозрюється у тому, що протягом 2014-2015 років, пеебуваючи на посаді президента України, використовуючи надані йому повноваження, а також наявні інструменти впливу на певних керівників центральних органів державної влади, незаконно розірвав існуючі торгівельні зв’язки України на постачання вкрай необхідного тоді постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки, – розповіли в СБУ.

Також у відомтсві заявили, що одночасно з цим на вимогу представників Російської Федерації було організовано підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з тимчасово непідконтрольних територоій.

На думку слідства, цими діями енергетичну сферу України поставили у залежність від Росії та терористичних організацій.

У СБУ додали, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.

20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Його підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.