Правоохоронці законно виконують свою роботу: Шмигаль про підозру у держзраді Порошенка

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що справа про підозру про державну зраду п’ятого президента України Петра Порошенка відбувається у межах чинного законодавства.

Про це Шмигаль заявив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV у понеділок, 20 грудня.

– Це робота правоохоронних органів. Зачекаймо на результати. Я впевнений, що правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу, – поділився він.

Політик висловив упевненість, що весь процес відбувся у межах законодавства України.

Підозра у держзраді Порошенка

Вдень 20 грудня правоохоронці повідомили Петру Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Справа стосується злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприянні терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР” групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн.