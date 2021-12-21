Стефанішина про вторгнення РФ: немає іншого сценарію, крім політико-дипломатичного

Збройні сили України готові до вторгнення Росії. Водночас немає жодного іншого сценарію, крім політико-дипломатичного вирішення ситуації.

Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV повідомила Ольга Стефанішина – віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Стефанішина розповіла, що на саміті Східного партнерства, який відбувся 15 грудня, питання України обговорювалося майже три години, зокрема узгоджувалися санкції.

За її словами, європейські лідери єдині з Україною в оцінці ситуації, кількості військ та в тому, що загроза є реальною.

– Зі свого боку ми інформуємо, що наші збройні сили готові до цього. Разом з тим ми розуміємо, що немає жодного іншого сценарію, крім політико-дипломатичного вирішення ситуації. Я нагадаю, що попередній раз цього року, коли відбувалася ескалація на Донбасі, це відбувалося напередодні саміту НАТО, коли були також аналогічні загрози щодо членів НАТО.

Стефанішина процитувала фрагмент з Хартії про особливе партнерство, якій виповнюється 25 років.

– Ми дали Росії всі гарантії ще 1997 року, але це не стримало її від цієї агресії. Тому ми сподіваємося, що у Мадриді цього року, окрім того, що будуть знайдені елементи дипломатичного тиску, ми вийдемо на новий етап нашого руху до НАТО.

Читайте: