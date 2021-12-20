Україна домовилася з Міноборони Данії про спільне будівництво багатоцільових суден

Міністерство інфраструктури України та міністерство оборони Данії підписали меморандум з розвитку та посилення морського потенціалу України. Він передбачає будівництво багатоцільових суден, перше з яких з’явиться вже у 2024 році.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Судна з передовим обладнанням данських виробників зможуть виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт.

Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами за проектами данських компаній.

– Майбутні українсько-данські судна будуватимуть на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проектуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проектах, – сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва: в нас є доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, сформована портова інфраструктура та наявні суднобудівні потужності.

Проект реалізують за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF).

– На доручення президента України Міністерство економіки спільно з Міністерством інфраструктури розпочинає програму відновлення українського судно- та машинобудування. Йдеться про будівництво в найближчі 5 років морських та річкових суден, вагонів, літаків, – додають у міністерстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво більшість українських портів планують віддати в концесію, щоби пришвидшити темпи їхнього розвитку.