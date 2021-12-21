Участь США у переговорах щодо Донбасу не шкодить нормандському формату – Зеленський

Участь США у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі не шкодить нормандському формату. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський.

– Є нормандія (переговори у нормандському форматі, – Ред.). Ми зараз долучаємо нового канцлера Німеччини, щоби він так само був зацікавлений у цьому форматі, як Україна, або принаймні так само, як Франція, – заявив президент журналістам.

Володимир Зеленський зауважив, що окремо від нормандського формату є ще спілкування президента США з президентом РФ, і є спілкування між Москвою та Вашингтоном на різних рівнях.

Президент також додав, що передав певні нові пропозиції усім, хто може брати участь у майбутніх переговорах з РФ. За його словами, Україна підготувала чіткий план з 10 кроків, як виконати Мінські домовленості з залученням США та нормандського формату.

Відповідний документ вже передали президенту США Джо Байдену, російській стороні, Німеччині та Франції.

Переговори у нормандському форматі, який був створений як один з майданчиків для врегулювання ситуації на Донбасі, передбачають участь чотирьох країн – України, Росії, Німеччини та Франції.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що наразі питання переформатування нормандського формату для участі у ньому США не розглядається.

Але він наголосив, що американські партнери завжди долучалися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі. Так, завдяки адміністрації Джо Байдена формується двосторонній трек діалогу між США та Росією, мета якого – зупинити російську агресію проти України.