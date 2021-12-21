Нові можливості та ринки: Зеленський анонсував відкриття посольств України

Україна незабаром відкриє нові посольства у багатьох країнах. У такий спосіб ми посилимо нашу дипломатичну присутність.

Про це під час конференції послів Дипломатія 30. Стратегія сильної держави повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Потрібно відходити від шаблонного бачення, постійно шукати нові можливості та нові ринки. Ми не використовуємо потенційних можливостей в Індії, Китаї, Латинській Америці. Тільки почнемо відкривати Африку. Або на Близькому Сході – де там Україна? Це одні із центрів світового розвитку, які мають глобальні точки зростання, – зауважив президент.

Володимир Зеленський переконаний, що потрібно фактично зананово відкривати ці регіони для України, бізнесу та товарів.

21-22 грудня в Івано-Франківській області триває щорічна конференція послів України. У заході беруть участь президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Володимир Зеленський вже виступив на конференції. Він заявив, що Україна прагне у 2022 році отримати від НАТО чітку часову перспективу вступу до Альянсу.

Також глава держави озвучив прагнення якомога швидше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим і досягти членства в ЄС у наближчі роки.