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Зеленський і президент Фінляндії обговорили безпекову ситуацію навколо України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський і президент Фінляндії обговорили безпекову ситуацію навколо України

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо.

Очільники держав обговорили ситуацію безпеки на українському кордоні.

– Провів телефонну розмову з (президентом Фінляндії – Ред.) Нііністьо. Обговорили безпекову ситуацію на українському кордоні. Поділився баченням необхідних міжнародних зусиль для її деескалації, – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 14 грудня президент Фінляндії разом із президентом США Джо Байденом обговорили безпекову ситуацію щодо України. В той же день відбулась телефонна розмова Нііністьо з президентом Росії Володимиром Путіним.

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7 грудня відбулися переговори президентів Джо Байдена та Володимира Путіна. Їхньою темою було нарощування військ РФ біля кордонів України. У підсумку в Білому домі заявили, що в разі вторгнення готові застосувати такі санкції проти Росії, яких не було з 2014 року.

Напередодні президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Люблінського трикутника заявив і про загрозу розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави держави, без потужних санкцій Заходу президент РФ Володимир Путін не зробить крок назад.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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