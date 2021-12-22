Може бути провокація: Міноборони про заяву РФ про “найманців зі США” на Донбасі

Заяви Міноборони Росії про нібито присутність понад 120 співробітників американських приватних військових компаній в Авдіївці і Приазовському Донецької області є умисною дезінформацією.

Про це офіційно заявили у Міністерстві оборони України.

– В Україні немає жодних приватних військових компаній, зокрема іноземних. Окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності й інше твердження про нібито “доставку резервів невстановленого хімічного компоненту для провокацій у містах Авдіївка і Лиман”, – пояснили у відомтсві.

У Міноборони нагадали, що єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ, що порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян та блокують роботу міжнародної місії.

У відомстві додали, що війна проти України включає не лише збройну агресію, а й гібридний компонент — інформаційні операції.

Так, Росія раніше вже вдавалась до подібної дезінформації. Зокрема, у Міноборони згадали фейки, поширені у 2018 році, про так звані сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці.

– Разом з тим, оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому воєнно-політичному рівні, до неї слід поставитись з усією серйозністю – як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі, – зазначили в міністерстві.

21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових начебто привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

У Міністерстві закордонних справ України таку заяву назвали черговим прикладом російської дезінформції. У МЗС не виключають, що в такий спосіб Кремль продовжує створювати прикриття для можливих подальших провокацій на території України.