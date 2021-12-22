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Факти / Україна / Політика

РФ приписує США “провокації” з хімзброєю на Донбасі – реакція України

Валентина Летяк редакторка стрічки
МЗС

Це чергові приклади масованої російської дезінформації – так у МЗС України прокоментували заяви глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про те, що нібито американські приватні військові компаніх готують провокації з хімічною зброєю на Донбасі.

– Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації, – наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

На його думку, таким чином Кремль продовжує створювати прикриття для можливих подальших провокацій на території України.

Український дипломат закликав РФ припинити агресивну риторику і мову ультиматумів, наголосивши, що повернення Москви в конструктивне русло підтвердить задеклароване Путіним на засіданні колегії Міноборони прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами

За його словами, першим кроком має стати виконання Росією Мінських домовленостей і нормандської четвірки.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі також назвав неправдивими заяви міністра оборони РФ Сергій Шойгу про те, що нібито американські приватні військові компанії доставляли хімікати на Донбас для провокацій.

– Ці заяви міністра Шойгу є абсолютно неправдивими. Вони неправдиві, – наголосив він.

Напередодні, 21 грудня,  глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на колегії оборонного відомства заявив, що 120 американських військових привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

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Джерело: УНН, Пентагон

Фото: Depositphotos

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