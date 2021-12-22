У мережі з’явилося відео, на якому депутат від партії Слуга народу Микола Галушко нецензурно спілкується з поліцейськими, які зупинили після порушення ПДР автівку з його водієм для перевірки.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його “висмикнули з-за столу”, та обзиває їх “дебілами”.

За інформацією видання Українська правда, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху, а саме через перетин подвійної смуги, приблизно о 4 ранку.

Галушко приїхав виручати свого водія і довго нецензурно висловлювався у бік правоохоронців. Він апелював, що це авто народного депутата, і за його словами, його не мали права зупиняти.

Галушко: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?

Поліцейський: У вас що дипломатичний автомобіль?

Г: Этот автомобиль мне принадлежит.

П: Чудово.

Г: В декларации задекларирован.

П: Супер.

Г: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что?

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?

Г: Ты что больной на голову или что?

П: Я вас прошу нормально спілкуватись.

Г: Ты услышал меня? Это автомобиль народного депутата Украины!

П: Він має імунітет?

Г: Как ты можешь его осматривать?

П: Вас ніхто не оглядав.

Г: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

Поліцейські зазначили, що на авто не зазначено, кому воно належить, а ще що нардепи не мають дипломатичного імунітету.

Реакція Галушка та СН

Нардеп дав коментар щодо скандального відео зі своєю участю. В ефірі одного з українських телеканалів він знову почав говорити, що правоохоронці були неправі та вчергове їх обізвав.

— Там брехня все написане. Не було жодного порушення, просто зупинили машину та обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, що були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: Ми могли це робити. Дебіли значить, – сказав нардеп.

У Слузі народу також відреагували на скандал. Речниця фракції Юлія Палійчук зазначила, що “фракція вибачається перед представниками поліції” та всіма, кого “могла образити ця ситуація”.

За її словами, Галушко знав про це відео. Палійчук додала, що воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС Арсена Авакова, який погрожував оприлюднити його у разі відмови депутата підтримувати у парламенті його ініціативи.

Скандал за участю Гогілашвілі

10 грудня у соцмережах з’явилося відео, на якому фігурує Гогілашвілі. На кадрах видно, що високопосадовець намагався потрапити до зони проведення ООС через один з блокпостів, але правоохоронці не пустили його авто, бо він не надав необхідні документи для перевірки.

Найбільше Гогілашвілі обурило те, що ніхто з правоохоронців не впізнав заступника очільника МВС в обличчя.

Після того, як скандал набув розголосу, президент Володимир Зеленський закликав уряд звільнити заступника міністра внутрішніх справ. 13 грудня Кабінет міністрів звільнив Гогішвілі через скандал.