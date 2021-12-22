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Зеленський визначив, хто може робити офіційні заяви про зовнішню політику України

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський визначив, хто може робити офіційні заяви про зовнішню політику України

З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України тепер можуть виступати лише президент, прем’єр-міністр і міністр закордонних справ.

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Як зазначається у документі, це зробили, щоб забезпечити єдність зовнішньополітичного курсу держави, посилити координацію роботу державних органів у сфері зовнішніх відносин та належне виконання міжнародних договорів.

Згідно з документом, тепер державні органи повинні погоджувати свою позицію з Міністерством закордонних справ, направляючи письмові запити.

Водночас українських посадовців зобовязали інформувати президента та МЗС про зміст закордонних службових контактів протягом десяти днів після таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації ­— невідкладно.

У президентському указі також прописаний порядок організації та проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід та участь делегацій та представників України у міжнародних заходах.

Крім того, в документі йдеться про те, що дозвіл на офіційне листування із зовнішньополітичними відомствами іноземних держав є виключно у Міністерства закордонних справ.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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