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Факти / Україна / Політика

Говорили про безпеку: Кулеба розкрив деталі переговорів із Боррелем

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
дмитро кулеба

У четвер, 23 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

 – Головною темою переговорів була ситуація навколо безпеки, – наголосив Кулеба.

За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, глава європейської дипломатії погодився з ним щодо того, що рішення у сфері безпеки України мають прийматися лише за умовою, що в них бере участь сама українська держава, а навколо Європи – за участю ЄС відповідно.

Нагадаємо, раніше американський посол Джон Салліван заявив, що Вашингтон готовий до діалогу з Росією щодо безпеки.

За словами дипломата, США очікують, що між сторонами буде повноцінний діалог, а не односторонні вимоги.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін підтвердив, що переговори щодо цього у Женеві відбудуться на початку 2022 року.

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Джерело: Twitter Дмитра Кулеби

Фото: МЗС України

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