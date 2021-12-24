Говорили про безпеку: Кулеба розкрив деталі переговорів із Боррелем

У четвер, 23 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Головною темою переговорів була ситуація навколо безпеки, – наголосив Кулеба.

За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, глава європейської дипломатії погодився з ним щодо того, що рішення у сфері безпеки України мають прийматися лише за умовою, що в них бере участь сама українська держава, а навколо Європи – за участю ЄС відповідно.

Нагадаємо, раніше американський посол Джон Салліван заявив, що Вашингтон готовий до діалогу з Росією щодо безпеки.

За словами дипломата, США очікують, що між сторонами буде повноцінний діалог, а не односторонні вимоги.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін підтвердив, що переговори щодо цього у Женеві відбудуться на початку 2022 року.

Джерело: Twitter Дмитра Кулеби

Фото: МЗС України