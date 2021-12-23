Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за 2021 рік прогрес виконання Угоди про асоціацію України з ЄС сягнув 61%.

– Продовжуємо просуватися за напрямком євроінтеграції. Сьогодні ми розглянули ще 12 документів, які системно наближають Україну до інтеграції в європейські ринки та впроваджують найкращі правила ЄС, – повідомив Шмигаль.

За його словами, всього у 2021 році було ухвалено 37 євроінтеграційних законопроектів.

Також уряд ухвалив 51 акт, спрямований на виконання Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що метою України є імплементація Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У жовтні в рамках саміту Україна-ЄС у Києві пройшло підписання угоди про відкрите небо з Євросоюзом.

Цей документ також називають авіаційним безвізом. Він запроваджує нові стандарти безпеки польотів, сприятиме збільшенню кількості рейсів, розширенню їх географії, а також подешевшанню квитків.

Водночас Україна планує укласти з ЄС ще чотири угоди. Вони стосуватимуться безвізів у сферах митниці, енергетики, промисловості та цифровізації.

Фото: Кабмін