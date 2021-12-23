Сьогодні Кабінет Міністрів вирішив підвищити державним службовцям норму добових витрат для закордонних відряджень.

Уряд прийняв постанову Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98.

Цей документ визначає розміри граничних витрат на відрядження держслужбовців, а також інших осіб, яких направляють у відрядження підприємства, установи та організації, які повністю або частково фінансуються з бюджету.

Так, найвища сума добових витрат – 80 євро – призначена для відряджень до Бельгії, Великої Британії, Китаю, Італії, Німеччини.

Раніше максимальний розмір добових витрат у цих країнах становив 50 євро.

Що стосується відряджень по Україні, то розмір добових витрат зросте із 60 грн до 300 грн, а гранична сума витрат на винаймання житла на добу – із 600 грн до 900 грн.

Постанова набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що згідно з прийнятим державним бюджетом на 2022 рік, мають зрости зарплати для працівників бюджетної сфери.

Коли саме і наскільки зростуть зарплати держслужбовців у 2022 році – читайте у матеріалі Факти ICTV.

Джерело: Telegram Олексія Гончаренка