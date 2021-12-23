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Уряд збільшив розмір добових для закордонних відряджень держслужбовців

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Уряд Кабмін Кабінет Міністрів

Сьогодні Кабінет Міністрів вирішив підвищити державним службовцям норму добових витрат для закордонних відряджень.

Уряд прийняв постанову Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98.

Цей документ визначає розміри граничних витрат на відрядження держслужбовців, а також інших осіб, яких направляють у відрядження підприємства, установи та організації, які повністю або частково фінансуються з бюджету.

Так, найвища сума добових витрат – 80 євро – призначена для відряджень до Бельгії, Великої Британії, Китаю, Італії, Німеччини.

Раніше максимальний розмір добових витрат у цих країнах становив 50 євро.

Що стосується відряджень по Україні, то розмір добових витрат зросте із 60 грн до 300 грн, а гранична сума витрат на винаймання житла на добу – із 600 грн до 900 грн.

Постанова набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що згідно з прийнятим державним бюджетом на 2022 рік, мають зрости зарплати для працівників бюджетної сфери.

Коли саме і наскільки зростуть зарплати держслужбовців у 2022 році – читайте у матеріалі Факти ICTV.

Джерело: Telegram Олексія Гончаренка

Фото: Урядовий портал

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