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Єрмак заявив про переговори із заступником голови адміністрації Путіна цього тижня

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Андрій Єрмак

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня плануються переговори з радником президента Росії Володимира Путіна Дмитром Козаком.

– Переговори з Росією точаться постійно, ми спілкуємося в рамках Нормандського формату. Як ви знаєте, Дмитро Козак – політичний радник російського лідера у Нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, що обговорюються у ТКГ, – пояснив голова ОП.

Він уточнив, що спілкувався з Козаком тиждень тому, в рамках обговорень, за його словами, йде обмін думками щодо ініціатив України.

Крім цього, Андрій Єрмак допустив ймовірність проведення зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна під час відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого.

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Джерело: Фокус

Фото: УНІАН

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