Зеленський готовий до переговорів з Путіним – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомив керівник його офісу Андрій Єрмак.

– Президент багато разів говорив, що готовий до такої зустрічі. Коли і де вона відбудеться – питання відкрите. Щойно буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, вона відбудеться, – пояснив він.

На думку Андрія Єрмака, головною мотивацією цієї зустрічі повинні бути припинення війни та прагнення миру. Водночас він нагадав, що переговори з РФ ведуться постійно, зокрема, у межах нормандського формату та у ТКГ.

Читайте У ТКГ підтримали відновлення режиму припинення вогню на Донбасі

Також глава Офісу президента додав, що Україна готова виконувати взяті на себе зобов’язання, зокрема Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на сході. Але у документі є пункти, які інтерпретуються сторонами по-різному.

– У документах є спірні питання, є деякі положення, сформульовані таким чином, що трактуються сторонами по-різному. Тому Україна пропонує і пропонуватиме шляхи виходу із ситуації. Головне, щоб було бажання з того боку, – сказав Єрмак.

Як приклад колізії він навів вимоги ОБСЄ до проведення виборів, які у разі виконання зафіксованого у Мінських угодах положення про кордон забезпечити буде неможливо.

Оскільки кордон на момент виборів уже повинен контролюватись урядом держави, яка проводить вибори, тобто Україною. Росія ж на це не погоджується.

Андрій Єрмак додав, що російська сторона також повинна продемонструвати бажання виконувати Мінські угоди, починаючи з повноцінного дотримання режиму припинення вогню, закінчуючи іншими домовленостями паризького саміту у нормандському форматі.