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Ми не Росія: Данілов застеріг Захід від вирішення долі України без Києва

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ми не Росія: Данілов застеріг Захід від вирішення долі України без Києва

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов застеріг Захід від вирішення долі України без участі Києва. Про це він заявив в інтерв’ю AFP.

Секретар РНБО нагадав, що президент Росії Володимир Путін усіляко прагне розділити Україну, щоб вона перестала існувати у її нинішніх кордонах.

А ще Путін хоче, щоб Сполучені Штати дали Росії гарантії, що НАТО зупинить своє розширення на схід і Україна ніколи не приєднається до Альянсу. Вашингтон у відповідь заявляє, що готовий на початку січня 2022 обговорити деякі пропозиції Москви щодо безпеки в регіоні.

Секретар РНБО Олексій Данілов застеріг від вирішення долі України без офіційного Києва.

– Яким би не був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо з ним не погодяться українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх навколішки, бо великі люди так вирішили за нас, – сказав голова РНБО.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що за 200 км від українського держкордону знаходиться 122 тис. російських військових. А за 400 км від українсько-російського кордону перебуває ще 143,5 тис. військових РФ.

За словами Данілова, Україні від Заходу для захисту насамперед потрібна оборонна зброя.

Фото: РНБО

Джерело: AFP

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