Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов застеріг Захід від вирішення долі України без участі Києва. Про це він заявив в інтерв’ю AFP.

Секретар РНБО нагадав, що президент Росії Володимир Путін усіляко прагне розділити Україну, щоб вона перестала існувати у її нинішніх кордонах.

А ще Путін хоче, щоб Сполучені Штати дали Росії гарантії, що НАТО зупинить своє розширення на схід і Україна ніколи не приєднається до Альянсу. Вашингтон у відповідь заявляє, що готовий на початку січня 2022 обговорити деякі пропозиції Москви щодо безпеки в регіоні.

Секретар РНБО Олексій Данілов застеріг від вирішення долі України без офіційного Києва.

– Яким би не був результат цих переговорів, він не працюватиме, якщо з ним не погодяться українці. Ми не Росія. Неможливо поставити всіх навколішки, бо великі люди так вирішили за нас, – сказав голова РНБО.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомляв, що за 200 км від українського держкордону знаходиться 122 тис. російських військових. А за 400 км від українсько-російського кордону перебуває ще 143,5 тис. військових РФ.

За словами Данілова, Україні від Заходу для захисту насамперед потрібна оборонна зброя.

Фото: РНБО