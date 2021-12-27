Роблять плацдарм: Данілов пояснив присутність росіян у Криму

Російська Федерація розмістила в анексованому Криму понад 600 тисяч росіян з початку окупації українського півострова.

Таку заяву зробив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, Росія створює в Україні плацдарм для того, щоб вплинути на регіон.

– Для чого вони заходили до Криму, це вони й роблять – плацдарм, для того, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні, – зазначив Данілов.

За його словами, у Криму розпочалося переозброєння. На сьогоднішній день там постійно проходять військові навчання.

Нагадаємо, що раніше керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник сказала, що Росія активно впливає на склад населення півострова.

За словами експерта, українське керівництво має розслідувати демографічну ситуацію на окупованому півострові.

За словами Скрипник, багато росіян у Криму влаштовуються на постійну роботу у Криму та беруть цілі сім’ї, щоб влаштуватися на півострові.

Фото: ФСБ Росії