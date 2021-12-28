Сполучені Штати Америки та Україна зараз працюють над дипломатичним варіантом стримування Росії від подальшої агресії та можливого вторгнення.

Про це розповіла в одному з інтерв’ю посол України в США Оксана Маркарова. Водночас, за її словами, на Заході чітко усвідомлюють загрози, а тому готуються й до “варіанту Б”.

– Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом “А”, дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта “Б”, до якого також усі активно готуються, – наголосила Маркарова.

Дипломат не уточнила, що саме передбачатиме “варіант Б”, проте йдеться про ситуацію потенційного повномасштабного нападу РФ на Україну.

Маркарова також перерахувала три компоненти дипломатичної стратегії стримування, яку реалізує США:

1. По-перше це політичні сигнали, які лунають з Вашингтона. За словами посла, США чітко демонструють Росії непохитну підтримку незалежності та територіальної цілісності України, попри ультиматуми.

– Американська адміністрація наразі провадить активну роботу з об’єднання трансатлантичної спільноти перед загрозою нової хвилі агресії Росії проти України, – уточнила Маркарова.

2. Другий компонент – загроза нових потужних економічних санкцій проти РФ. Дипломат нагадала, що американський лідер Джо Байден прямо дав зрозуміти Володимиру Путіну, що ціна ескалації буде дуже високою, а економічні наслідки для Росії – надзвичайно тяжкими.

3. Третій компонент полягає в розбудові оборонних та економічних потужностей України, наданні нашій державі допомоги, зокрема й летальної зброї.

Маркарова зазначила, що Вашингтон зараз активно звертається до Москви, щоб сфокусуватися на дипломатичному врегулюванні ситуації (“варіанті А”). Водночас, за її словами, США усвідомлюють загрози суверенітету України та не готові ним поступатися.

– Вони справді прагнуть дипломатичного врегулювання і демонструють Росії, що є інший шлях. Для США та всього цивілізованого світу війна не є бажаним сценарієм розвитку подій. Водночас є розуміння того, що є загроза українському суверенітету, і Сполучені Штати не готові ним поступатися, – заявила Маркарова.

Днями віце-президент США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон запровадить небачені досі санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Вона наголосила, що Кремлю пояснюють наслідки можливої нової агресії.

Схожі заяви раніше робив і американський лідер Джо Байден. Він попереджав Володимира Путіна про руйнівні економічні та іміджеві наслідки для Росії в разі нападу на Україну.

У Євросоюзі також попередили Кремль про масштабні санкції. За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, вони вже підготовлені.

Джерело: LB.ua