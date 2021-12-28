Протягом останнього місяця рівень загрози військової ескалації з боку Росії зріс, проте ще не перетнув червону лінію.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи загрозу нового масштабного російського вторгнення.

За словами очільника МЗС, у грудні минулого року ситуація в сфері безпеки була більш стабільною, а рівень загрози з боку Москви – нижчим. Як зазначив Кулеба, протягом 2021 року ситуація ускладнилася.

– Можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився… Тепер за останній місяць – рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії, – наголосив Кулеба.

Водночас міністр висловив упевненість, що зараз існують реальні можливості для дипломатичного вирішення цієї ситуації.

Кулеба визнав, що загроза російської ескалації поки що не зникла, проте саме дипломатія допомагає стримувати Кремль.

– Якщо ми місяць тому були, скажімо, у двох міліметрах від червоної риски, то зараз ми в одному міліметрі. Ми могли її вже й перетнути – однак не перетнули. Тобто дипломатія працює, – пояснив очільник МЗС.

Як повідомив нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, на відстані 200 км від українського кордону перебувають 122 тис. російських військових. А на відстані 400 км – ще 143,5 тис. військових РФ.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував, що вздовж держкордону дислоковано до 52 батальйонно-тактичних груп РФ.

Тим часом західні ЗМІ поінформували, що Москва нарощує військові сили поблизу України на тлі підготовки переговорів зі США, які можуть відбутися на початку 2022 року.