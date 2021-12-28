Засідання РНБО перенесли на 30 грудня – причина

У середу, 29 грудня, не відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Його перенесли на четвер, 30 грудня.

В апараті РНБО пояснили, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання, тому його довелося перенести.

Наприкінці минулого тижня, 24 грудня, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президентові Володимиру Зеленському глава держави прийняв рішення про проведення 29 грудня засідання РНБО України.

Останнє засідання РНБО відбулося 10 листопада. Його головна тема – міграційна криза на білорусько-польському кордоні.

За його результатами Україна посилила охорону державного кордону силами Нацгвардії та Нацполіції.

Тоді ж Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти восьми фізичних осіб, причетних до відкриття дипломатичного представництва Нікарагуа на території тимчасово окупованого Криму.

До списку потрапили четверо громадян Нікарагуа і четверо – Російської Федерації.