Кабінет міністрів під час засідання розгляне низку важливих питань. Одним із них є затвердження порядку встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, де діє воєнний стан.
Хоча днями секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що потреби запроваджувати воєнний стан в Україні наразі немає, але якщо вона з’явиться, то усі повинні діяти згідно зі своїми інструкціями і повноваженнями.
Крім того, Кабінет міністрів розгляне національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Загалом на порядку денному засідання уряду такі проекти розпоряджень:
- про внесення зміни до концепції розвитку штучного інтелекту в Україні;
- про затвердження плану заходів з реалізації національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2022 рік. До плану входить удосконалення медичного обслуговування учнів та працівників закладів освіти, розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових навичок, безпечність, доступність та інклюзивність освітнього середовища;
- про схвалення концепції державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2026 року;
- про схвалення державної стратегії управління лісами України до 2035 року.