Кабінет міністрів під час засідання розгляне низку важливих питань. Одним із них є затвердження порядку встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, де діє воєнний стан.

Хоча днями секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що потреби запроваджувати воєнний стан в Україні наразі немає, але якщо вона з’явиться, то усі повинні діяти згідно зі своїми інструкціями і повноваженнями.

Крім того, Кабінет міністрів розгляне національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Загалом на порядку денному засідання уряду такі проекти розпоряджень: