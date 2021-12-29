Якщо вибори президента найближчим часом: за кого голосуватимуть українці

Якби найближчим часом відбувалися вибори президента, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Його готові підтримати 17,5% українців або 24,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Такі результати дослідження, проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Петра Порошенка на виборах президента готові підтримати 11,3% усіх опитаних і 16,1% серед тих, хто визначився, Юлію Тимошенко ˗ відповідно 7,7% і 9,9%, Юрія Бойка − відповідно 7,5% і 9,2%, Дмитра Разумкова ˗ відповідно 7,2% і 9,3%.

Згідно з дослідженням, у разі виходу у другий тур Володимира Зеленського і Петра Порошенка, чинний президент отримав би 23,2% голосів усіх опитаних або 49,9% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився з вибором.

За Петра Порошенка у другому турі готові проголосувати 22,6% опитаних і 50,1% серед тих, хто визначився з вибором.

Дослідження проводили соціологічна служба Центр Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2 018 українців віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.