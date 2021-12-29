Зеленський затвердив Стратегію інформбезпеки для протидії агресії Росії

Президент Володимир Зеленський увів у дію і затвердив рішення РНБО про Стратегію інформаційної безпеки України.

У документі зазначається, що інформаційна політика Російської Федерації – загроза не лише для України, але й для інших демократичних держав.

Оскільки технології гібридної війни, які використовує РФ проти України, поширюються на інші країни, швидко адаптуючись до локальних контекстів.

Метою Стратегії інформаційної безпеки є посилення спроможностей щодо гарантування інформаційної безпеки держави, її інформаційного простору, підтримки інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності, оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, демократичного конституційного ладу, забезпечення прав та свобод кожного громадянина.

Для її досягнення планують:

стримувати та протидіяти загрозам інформаційній безпеці та нейтралізації інформаційної агресії;

забезпечувати інформаційну стійкість суспільства та держави;

створити ефективну систему взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суспільством;

розвивати міжнародну співпрацю у сфері інформаційної безпеки на засадах партнерства та взаємної підтримки.

Реалізація Стратегії інформаційної безпеки України розрахована на період до 2025 року.