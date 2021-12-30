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Данілов повідомив, чи є підстави для запровадження в Україні воєнного стану

Тетяна Забожко редакторка стрічки
олексій данілов

Станом на сьогодні обставин для запровадження воєнного стану в Україні немає.

Про це під час брифінгу 30 грудня повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Щодо запровадження воєнного стану, усе залежить від обставин. Таких обставин станом на сьогодні немає, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, якщо такі обставини будуть, суспільство відразу проінформують.

Крім того, секретар РНБО назвав дещо перебільшеною інформацію західних ЗМІ про велике скупчення російських сил на кордонах з Україною.

Попри те, що певне збільшення кількості військових спостерігається, ситуація, запевняє Олексій Данілов, перебуває під контролем.

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