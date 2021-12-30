Депутат від фракції Слуга народу Олексій Ковальов задекларував покупку 4 каналу за більш ніж 4 млн грн як подарунок від батьків напередодні Нового року.

Це випливає із його декларації, зміни до якої внесли 29 грудня.

У документі зазначено, що 24 грудня депутат отримав як подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ ТРК Інтеррадіо від Івана Ковальова, та ще стільки ж – від Наталії Ковальової.

Вартість обох подарунків вказана однаковою – по 2 181 755 грн.

За даними декларації, того ж дня Іван Ковальов подарував депутату 39% у статутному капіталі ТОВ Ар Ті Ай Продакшн (195 000 грн).

У відкритих джерелах вказується, що компанія займається виробництвом кіно, відеофільмів, телепрограм.

Ковальов офіційно повідомляв, що купив 4 канал, 28 грудня. Він заявив, що його родина вирішила зробити телеканал “ще якіснішим”.

Нардеп був присутній на новорічному корпоративі 4 каналу, де його представили колективу як нового власника.

Він повідомив, що має намір зберегти проукраїнський вектор телеканалу.

Джерело: Декларація Ковальова

Фото: Олексій Ковальов