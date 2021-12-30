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Нардеп від Слуги народу задекларував покупку каналу як подарунок батьків

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Нардеп від Слуги народу задекларував покупку каналу як подарунок батьків

Депутат від фракції Слуга народу Олексій Ковальов задекларував покупку 4 каналу за більш ніж 4 млн грн як подарунок від батьків напередодні Нового року.

Це випливає із його декларації, зміни до якої внесли 29 грудня.

У документі зазначено, що 24 грудня депутат отримав як подарунок 50% у статутному капіталі ТОВ ТРК Інтеррадіо від Івана Ковальова, та ще стільки ж – від Наталії Ковальової.

Вартість обох подарунків вказана однаковою – по 2 181 755 грн.

За даними декларації, того ж дня Іван Ковальов подарував депутату 39% у статутному капіталі ТОВ Ар Ті Ай Продакшн (195 000 грн).

У відкритих джерелах вказується, що компанія займається виробництвом кіно, відеофільмів, телепрограм.

Ковальов офіційно повідомляв, що купив 4 канал, 28 грудня. Він заявив, що його родина вирішила зробити телеканал “ще якіснішим”.

Нардеп був присутній на новорічному корпоративі 4 каналу, де його представили колективу як нового власника.

Він повідомив, що має намір зберегти проукраїнський вектор телеканалу.

Джерело: Декларація Ковальова

Фото: Олексій Ковальов

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